Никол Пашинян16 мая выедет в Москву для участия в саммите ОДКБ

16 мая в Москве состоится саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна и генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася. Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на агентство «Интерфакс», об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«16 мая, по случаю 30-летия ОДКБ, в Москве состоится саммит государств-членов ОДКБ. Планируется встреча лидеров, а также их личное общение за рабочим завтраком. Об итогах саммита журналистов проинформируют генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась и премьер-министр Армении Никол Пашинян, который в настоящее время является председателем ОДКБ», - сказал Дмитрий Песков.