12 мая в Армению прибудет делегация во главе с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком. «Арменпресс» сообщает об этом, со ссылкой на сайт e-gov.am

Премьер-министр поручил министру иностранных дел Республики Армения и начальнику службы государственного протокола МИД РА подготовить программу визита, обеспечить реализацию мероприятий в период пребывания делегации в Армении согласно государственному протоколу.