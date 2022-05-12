Время в Ереване: 11:07:36,   13 Май

Посольство Армении в Украине возобновило свою работу в Киеве

Посольство Армении в Украине возобновило свою работу в Киеве

Посольство Армении в Украине возобновило свою работу в Киеве.

«Рады сообщить, что посольство Армении в Украине возобновило свою работу в Киеве.

Консульский отдел с 23 мая начнет прием граждан по адресу: Киев, ул. Сичових Стрельцев 51/50», - говорится в сообщении посольства.

4 марта пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян сообщил, что, исходя из соображений безопасности, сотрудники посольства РА в Украине переехали из Киева во Львов и в Ужгород, откуда продолжат в полном объеме работать и обслуживать граждан РА.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]