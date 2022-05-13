“Ереванский бестселлер”: лидирует Ашот Агабабян: армянская литература, апрель 2022

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку художественных произведений армянских писателей по данным продаж за апрель.

На первом месте “Женщина” Арпи Ванян. Это история не только одной женщины. Собирательный образ тысяч женщин представляет главная героиня Ив, которая живет нелюбимой, непонятной, однообразной жизнью, потому что много лет назад изменила своей мечте, забыла о своей миссии. Но однажды все изменилось. Жизнь затягивает ее в свои водовороты.

На втором месте Гоар Навасардян с книгой “После любви”. Всем известно, что любовь приходит после влюбленности, но то, что следует за любовью, для многих остается загадкой. Это красивая история любви, описывающая, что происходит после любви. Последнее становится возможным в романе только благодаря преодолению страха перед тоской и привязанностью, которые должны были привести к решению уйти от любимого. В романе показано, что именно это решение, а также совпадения или, может быть, судьба, осознание того, что следующей минуты может не быть, пробуждает человека взглянуть на жизнь другими глазами.

Книга Хачика Даштенца “Зов пахарей” на третьем месте. Эта повесть Хачика Даштенца - один из блестящих образцов армянской прозы ХХ века. Книга повествует об отважных армянских фидаинах Западной Армении. Автор с удивительным мастерством переплетает исторические реалии и их эпическое отражение в сознании народа. Эта повесть - ода патриотизму, мужеству, порядочности, гуманизму и вере в Бога.

На четвертом месте “Властелин тайн” Ашота Агабабяна. В романе «Властелин тайн» впервые представлена одиссея жизни одного из самых скрытных сотрудников госбезопасности СССР ХХ века - легендарного шпиона генерал-майора Ивана (Ованнеса) Агаянца, человека, о котором запрещено было писать около 90 лет. Эта, казалось бы, невероятная история полностью основана на богатых архивных материалах и на фактических данных. В основе всего этого - невероятные действия главы разведывательной сети СССР в Тегеране, в Париже, ставшего впоследствии начальником Особого управления дезинформации Госбезопасности СССР, а затем заместителем начальника разведки СССР, Ивана Агаянца, поднявшего разведку СССР на новый уровень.

На пятом месте сборник любовной лирики Егише Чаренца “Три песни печально бледной девушке”. От “Синей девушки” до символа незрелой любви Навзике, от первой искорки любви до «Уличного мальчишки»… вся поэзия Чаренца, прожившего бурную жизнь, полна романами, которые чередовались, отражаясь в текстах, идущих от сердца поэта. Существуют десятки сборников произведений Чаренца, но этот сборник любовной лирики публикуется впервые. Произведения в книге расположены в хронологическом порядке.

На шестом месте повесть Гоар Навасардян “Не дари мне пионы”. Эта книга - история искренней любви, написанная на основе реальных переживаний. Повесть о молодой паре, которая несколько раз встречается совершенно случайно. Молодой человек влюбляется с первого взгляда, забыв, что всегда скептически относился к тому, что можно влюбиться, не зная человека. Как и у всех пар, их любовь также является большим скоплением страхов, сомнений, размышлений, ревности и тоски, которая всегда пронизана безграничным чувством и преданностью. В книге много аллегорий, на первый взгляд, в кажущихся обычными отношениях затрагиваются более глубокие вопросы. В названии книги есть даже переносный смысл. Героиня просит не дарить ей ее любимые цветы, чтобы они росли в земле, жили и любили. В этом и весь смысл книги: цветок красив в земле, птица на свободе, а любовь в клетке не дышит, рано или поздно она задохнется...

На седьмом месте также Гоар Навасардян с книгой “Памятные мгновения”. В ней изложена история, описывающая дорогу, ведущую от дружбы к любви, которая протекает незаметно. Но чистая любовь, дошедшая до небес, также незаметно и завершается, оставив в замерзшем воздухе сотни безответных вопросов, пустоту и боль. На страницах книги все последующие этапы разрыва, ни один из которых не проходит легко и бесследно, и через которые, независимо от причин и вероятности примирения, проходят все. Избавиться от этого невозможно, каким бы великим не было желание забыть, потому что пытаться не вспоминать уже означает помнить. Эта повесть - бесконечная смена воспоминаний о прожитых счастливых мгновениях и об удушающей тоске.

На восьмом месте “Одинокий” Ашота Агабабяна. По словам автора, в этой книге читатель впервые откроет для себя ряд событий, считавшихся в последние десятилетия государственной тайной, которые могут показаться мифами, но они абсолютно реальны. Роман основан на секретных открытиях академика Григора Гурзадяна.

На девятом месте роман Ашота Агабабяна “Ловушка”. Имя и фамилия главного героя “Ловушки” по понятным причинам не раскрываются в прессе, он не появляется на телеэкранах. О его деяниях и его исключительной деятельности и о людях, подобных ему обычно молчат или говорят лишь спустя десятилетия. Эти люди, прошедшие специальную подготовку, в судьбоносное для страны время, своими исключительными действиями предоставляют родине неоценимые услуги. Но обычно их “забывают”. Герой романа Ашота Агабабяна “Ловушка” - один из этих исключительных людей, живущий рядом с нами разведчик Джон Ганисян. В основе романа история его драматической жизни и его невероятная деятельность.

На десятом месте книга современной писательницы Ани Мирзоян “Ереван-Париж – это не только рейс”. Встреча героев книги Татев и Патрика была судьбоносной. Жизнь Татев изменилась, но не изменила ее. Изменить Татев было невозможно. Это тип глубокого человека, зрелого, молча борющегося с самим собой, и никогда с кем-то другим, кого, как, казалось бы, она должна была ненавидеть. Все оставалось по-прежнему, пока в жизнь Патрика не вторгся незваный гость, мальчик по имени Арам, родственник, решивший стать чужим. Арам в Париже пострадал от любви, но она оживила его, отняла покой, придала смысл борьбе, называемой счастьем.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

В список не включены книги, удостоенные премии проекта “Ереванский бестселлер”.

В опросах при составлении рейтингового списка участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66), «Новый книжный магазин» (044-53-74-74), «Том» (099-52-52-00, 044-52-52-00) и «Феникс» (011-323-327).