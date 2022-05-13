Национальное собрание Республики Армения созовет внеочередное заседание

Национальное собрание Республики Армения по инициативе правительства созовет внеочередное заседание.

Как передает «Арменпресс», в проекте постановления правительства отмечается, что в повестку внеочередного заседания НС будут включены 5 законопроектов: О внесении изменений в Закон Республики Армения «О конфискации имущества незаконного происхождения», О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Республики Армения и в Закон Республики Армения «Об уголовно-исполнительной службе», О внесении дополнения в Закон Республики Армения «О наркотических средствах и психотропных веществах», О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Армения, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «Об авиации».