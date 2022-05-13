Правительство утвердило Стратегию реформ государственного управления на 2022-2024 годы

Правительство утвердило Стратегию реформ государственного управления, Дорожную карту на 2022-2024 гг., список лиц, обеспечивающих надзор и координацию стратегии. Как передает «Арменпресс», на очередном заседании правительства Стратегию реформирования государственного управления представил министр юстиции Карен Андреасян.

«Не будет преувеличением сказать, что этот документ входит в пятерку важнейших документов нашего государства, даже после Конституции. Я начинаю с этой оценки, потому что хочу объяснить конкретный контекст этой стратегии.

Эта стратегия решает ряд проблем. Кстати, проблемы всей системы управления диагностируются очень объективно (во всех сферах), а возможные их решения в несколько этапов», - сказал Андреасян.

Министр отметил, что согласно стратегии работа будет вестись по 4 направлениям.

«Первая - это сфера государственных услуг. В нашей стране уже достигнут ряд улучшений в сфере государственных услуг. Разные структуры, разные министерства создали совместные офисы, совместные структуры, которые повысили качество услуг. Во многих странах есть опыт интеграции всех услуг. Они должным образом оцифрованы, их управление максимально оптимизировано, для того, чтобы человек мог пользоваться всеми госуслугами из одного источника, одного места. Эта стратегия предлагает возможные решения для одного из ключевых столпов.

Другое важное направление - человеческие ресурсы. Я уверен, что все наши коллеги в зале сталкивались с проблемами, когда есть хорошие кадры, но нельзя вмешиваться в действующий устав госслужбы. Система госслужбы недостаточно поощряет, вовлекает, совершенствует кадры, необходимые нам для выполнения работы всех из нас. Например, премиальная система сегодня в некоторых случаях превратилась в надбавку к зарплате. Это необходимо, потому что иначе у нас просто не будет государственных служащих, и мы должны понять и найти выходы. В этой стратегии четко изложены решения, как вознаграждать, поощрять действительно достойных и сделать государственную службу интересной в условиях конкуренции с частным сектором.

Далее идет институциональная модернизация. Очень часто политик, будучи назначенным на должность, имея добрые пожелания, хочет делать добрые дела, но институциональная система не только не помогает, а местами даже начинает мешать. Есть проблема - развитие горизонтальных отношений, управление правильными связями для реализации всей стратегии, нужна диагностика.

Четвертое направление - стратегический подход к выработке политики. Мы, как правительство, уже несколько лет идем по такому пути, чтобы решения не были сиюминутными, а были частью стратегии, но даже это требует согласования и дальнейшего совершенствования», - заключил Андреасян.