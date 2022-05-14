Побеждает командный дух. Известны победители турнира школьников «Кубок премьер- министра РА»

14 мая в Тавушской области по дороге к дилижанскому озеруПарзличсостоялись командные гонки школьной шоссейной команды «Кубок премьер-министра Республики Армения».

Как сообщает Арменпресс, в мероприятии приняли участие лучшие команды школ республики, которые были признаны победителями в областных турах.

12 команд со всех регионов республики, Арцахаи Ереванавыявили победителя в финале. Каждая из команд, участвующих в турнире, состоит из 7 учеников (5 мальчиков, 2 девочки), преодолевших дистанцию 4000 метров. Первое место заняла 9-я средняя школа Сюникской области, второе место заняла команда средней школы Арени Вайоцдзорской области, третье место заняла 5-я средняя школа из Лорийской области.

Церемонию награждения провели премьер-министр РА Никол Пашинян, министр образования и науки Ваграм Думанян и министр здравоохранения Анаит Аванесян. Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян отметил, что шоссейный забег школьниковявляется важной инициативой, а серия турниров «Кубок премьер-министра» направлена на содействие развитию физической культуры и спорта.

«Кубок школьников имеет особое значение. В этом турнире индивидуальные результаты учитываются в логике командной борьбы. Все команды-участницы являются победителями, так как пришли сюда благодаря победе в своих регионах. Это люди, вдохновленные победой», — сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что в ближайшие годы турнир будет проходить в районе Парзлич, к работе судейства будут повлечены специальные электронные устройства, а накануне соревнований участники соберутся на лагерный сбор на месте проведения соревнований.

В своем выступлении заместитель министра образования и науки РА Карен Гилоян подчеркнул, что этот забег для школьников можно считать успешным.

«Наша цель – добиться того, чтобы все армянские школьники имели возможность и потенциал для участия в этом турнире», - сказал Гилоян.

В предвыборных турах турнира приняли участие 1730 учащихся около 250 школ из областей Армении, города Еревана, Республики Арцах. На призовой фонд турнира предусмотрено 14 миллионов 715 тысяч драмов. Денежные призы и другие награды предусмотрены как для школ-победителей, так и для учеников и их учителей в команде. В частности, школа, занявшая первое место, получит 4 млн драмов, второе место - 2 млн 500 тыс драмов, третье место - 1 млн 500 тыс драмов.

Учитель физкультуры команды, занявшей первое место, получит 700 тысяч драмов, а каждый из 7 учеников, вошедших в команду– по 150 тысяч драмов. За второе и третье места соответственно установлено 500 тысяч драмов для учителя, 100 тысяч драмов для учеников и 300 тысяч драмов для учителя и 75 тысяч драмов для учеников.