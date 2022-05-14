Путин заявил, что возможное членство Финляндии в НАТО нанесет ущерб российско- финским отношениям

По инициативе финляндской стороны14 мая состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт президента РФ.

В частности, отмечается, что проведён откровенный обмен мнениями в связи с объявленным руководством Финляндии намерением подать заявку на вступление в НАТО.

«Владимир Путин подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнёрского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер», - говорится в заявлении Кремля.

Лидеры также обсудили ситуацию на Украине. Владимир Путин, в частности, поделился оценками состояния переговорного процесса между российскими и украинскими представителями, фактически приостановленного Киевом, не проявляющим заинтересованность в серьёзном и конструктивном диалоге».