Главы МИД ЕС обсудят эмбарго на нефть из РФ 

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза будут пытаться согласовать свои позиции по вопросу предложенного Еврокомиссией эмбарго на поставки нефти из России, сообщает Арменпресс со ссылкой на EuroNews.

По словам дипломатов ЕС, против введения эмбарго выступают прежде всего власти Венгрии, где опасаются экономических последствий такой меры.

“Мы проведём обсуждение и сделаем всё возможное, чтобы разблокировать ситуацию, - заявил Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза. – Не могу обещать, что так и будет, поскольку позиции сильно разнятся, но думаю, что если мы войдём в положение некоторых государств-членов и приложим совместные усилия, чтобы выступить единым фронтом против России, у нас всё получится”.

По мнению главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса дипломатам следует думать не только о насущных проблемах экономики, но и о своей исторической миссии: “Такими нас запомнят. Либо мы сможем добиться, чтобы Евросоюз двинулся вперёд и послал очень чёткий сигнал России, либо мы не сможем сдвинуть его с места. И, к сожалению, сейчас мы, весь Европейский союз, оказались в заложниках у одного государства-члена”.

Десять дней назад Еврокомиссия предложила ввести запрет на импорт сырой нефти и нефтепродуктов из России, но страны ЕС до сих пор не смогли прийти к согласию по этому вопросу. Против эмбарго возражают, главным образом, Венгрия, Словакия и Чехия ввиду сильной зависимости от поставок российской нефти.