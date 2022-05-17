Гнел Саносян и министр нефти Ирана обсудили новый договор по программе газ за электроэнергию

Министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян в рамках рабочего визита в Исламскую Республику Иран встретился с министром нефти Ирана Джавадом Оджи.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве территориального управления и инфраструктур Армении, в ходе встречи обсуждался новый договор по программе газ в обмен на электроэнергию.

Министр Саносян представил предложения в связи с перезаключением договора. Когда работы по договору будут завершены, иранская сторона ответит на представленные предложения, и договор будет заключен.

Обсуждались также вопросы, связанные с переработкой нефти и стоимостью битума.

Министр отметил, что в Армении ведутся активные дорожно-строительные работы, однако изменения, связанные со стоимостью битума, вызвали определенные трудности.