Известно в каком составе сборная Армении по боксу примет участие в чемпионате Европы

Известно в каком составе сборная Армении по боксу поедет на чемпионат Европы.

Как передает «Арменпресс», главный тренер сборной Армении Карен Агамалян включил в состав команды следующих боксеров: Барегам Арутюнян (48 кг), Артур Ованнисян (51 кг), Джаник Саакян (54 кг), Артур Базеян (57 кг), Карен Тонаканян (60 кг), Ованнес Бачков (63,5 кг), Гурген Мадоян (67 кг), Нарек Захарян (71 кг), Вахтанг Арутюнян (75 кг), Амбарцум Акопян (80 кг), Рафаэль Ованнисян (86 кг), Нарек Манасян (92 кг) и супертяжеловес Давид Чалоян.

Чемпионат Европы по боксу пройдет с 21 по 30 мая, в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна. Официальная церемония открытия состоится 22 мая. В Ереване в дни чемпионата будут действовать две фан-зоны, одна из которых будет находиться в центре города, рядом с Лебединым озером. Призовой фонд чемпионата Европы составляет 260 000 долларов. В чемпионате примут участие около 280 спортсменов.