Время в Ереване: 11:07:36,   19 Май

Глава МИД Армении в Брюсселе возложил венок к хачкару памяти жертв Геноцида армян

Глава МИД Армении в Брюсселе возложил венок к хачкару памяти жертв Геноцида армян

Находящийся с рабочим визитом в Брюсселе министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 18 мая на площади Анри Мишо в Брюсселе возложил венок к хачкару, посвященному жертвам Геноцида армян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, хачкар-памятник недавно подвергся вандализму, однако всего через несколько часов усилиями городских властей был восстановлен.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]