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Генеральный секретарь ООН обсудил с главой МИД Турции Украину, Сирию, Афганистан

Генеральный секретарь ООН обсудил с главой МИД Турции Украину, Сирию, Афганистан

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил в среду на встрече с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу ситуацию на Украине, Афганистан, Сирию и Ливию. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении офиса генсекретаря всемирной организации.

"Генеральный секретарь ООН и глава МИД обменялись мнениями о [ситуации] на Украине и по другим событиям в регионе, - отмечается в тексте. - Стороны также обсудили развитие событий относительно Сирии, Ливии, Афганистана и Кипра".


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