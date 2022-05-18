Генеральный секретарь ООН обсудил с главой МИД Турции Украину, Сирию, Афганистан

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил в среду на встрече с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу ситуацию на Украине, Афганистан, Сирию и Ливию. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении офиса генсекретаря всемирной организации.

"Генеральный секретарь ООН и глава МИД обменялись мнениями о [ситуации] на Украине и по другим событиям в регионе, - отмечается в тексте. - Стороны также обсудили развитие событий относительно Сирии, Ливии, Афганистана и Кипра".