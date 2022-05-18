Применившему насилие в отношении замкомандира в/ч лицу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде

В рамках расследуемого СК уголовного дела 18 мая 2022 года Гарику Галеяну предъявлено обвинение в незаконное вторжение на территорию в/ч, применение насилия в отношении заместителя командира.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК, защита представила ведущему производство органу документы, согласно которым у супруги Гарика Галеяна подтверждена беременность 29-30 недель, а также у Гарика Галеяна около 6 недель назад была диагностирована ишемическая болезнь сердца, нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, в связи с которой было выполнено стентирование с медикаментозным вмешательством.

Арестованному Гарику Галеяну был поставлен диагноз «гипертонический криз», около 13:00 он был переведен в кардиологическое отделение МЦ «Астхик» на стационарное лечение.

В связи с вышеизложенным, учитывая, что в задержании лица нет необходимости, ведущий производство по делу орган принял решение освободить арестованного Гарика Галеяна из-под стражи, к последнему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.