Президент Хачатурян посетил посольство ОАЭ и сделал запись в Книге соболезнований по случаю смерти президента ОАЭ

Президент Армении Ваагн Хачатурян 18 мая посетил посольство ОАЭ в Армении и сделал запись в Книге соболезнований, открытой по случаю смерти президента Объединённых Арабских Эмиратов шейха Халифы бин Зайда Аль Нахайяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Ваагн Хачатурян, в частности, написал: «Высоко оценивая большой вклад шейха Халифы бин Зайда Аль Нахайяна в процветание и укрепление своей страны, мы также подчеркиваем его ценный вклад в укрепление армяно-эмиратских дружественных отношений.

В это трудное время мы разделяем горе народа Объединённых Арабских Эмиратов и выражаем наши искренние соболезнования».

В ходе визита президент Хачатурян также побеседовал с временным поверенным в делах ОАЭ в Армении Альхамом Алсалами.