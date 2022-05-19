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Президент Хачатурян посетил посольство ОАЭ и сделал запись в Книге соболезнований по случаю смерти президента ОАЭ

Президент Хачатурян посетил посольство ОАЭ и сделал запись в Книге соболезнований по случаю смерти президента ОАЭ

Президент Армении Ваагн Хачатурян 18 мая посетил посольство ОАЭ в Армении и сделал запись в Книге соболезнований, открытой по случаю смерти президента Объединённых Арабских Эмиратов шейха Халифы бин Зайда Аль Нахайяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Ваагн Хачатурян, в частности, написал: «Высоко оценивая большой вклад шейха Халифы бин Зайда Аль Нахайяна в процветание и укрепление своей страны, мы также подчеркиваем его ценный вклад в укрепление армяно-эмиратских дружественных отношений.

В это трудное время мы разделяем горе народа Объединённых Арабских Эмиратов и выражаем наши искренние соболезнования».

В ходе визита президент Хачатурян также побеседовал с временным поверенным в делах ОАЭ в Армении Альхамом Алсалами.


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