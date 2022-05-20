Никол Пашинян направил новоизбранному президенту ОАЭ поздравительное послание
Премьер-министр Никол Пашинян направил новоизбранному президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мухаммаду бин Зайеду Аль Нахайяну поздравительное послание.
Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:
«Ваше Величество!
Шлю Вам теплые поздравления в связи с избранием на пост президента Объединенных Арабских Эмиратов!
Уверен, что Вы и впредь будете использовать свой богатый опыт и мудрость как для дальнейшего развития дружественной нам страны, так и для укрепления атмосферы взаимовыгодного межрегионального сотрудничества.
Мы высоко ценим армяно-эмиратские отношения, основанные на взаимном расположении, и готовы приложить все усилия для их последовательного углубления и расширения во благо наших дружественных народов.
Желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов на пути осуществления Вашей высокой миссии!
Ваше Величество, примите, пожалуйста, заверения в моем глубочайшем уважении».
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