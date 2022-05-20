Представители Минобороны Грузии посетили Военный университет им. Вазгена Саркисяна

С рабочим визитом в Армении находится делегация Управлений по подготовке Сил обороны Грузии и по управлению персоналом Министерства военного образования и обороны.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве обороны Армении, 19 мая членов делегации принял начальник Центра укрепления прав человека и этики МО РА полковник Геворг Мартиросян.

В ходе встречи была подчеркнута важность обеспечения непрерывности армяно-грузинского сотрудничества в сфере обороны и обмена опытом в сфере укрепления этики.

Члены делегации посетили также Военный университет им. Вазгена Саркисяна Министерства обороны, ознакомились с процессом и методологией внедрения программы преподавания предмета «Хорошее управление и укрепление этики».