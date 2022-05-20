Мы становимся свидетелями грядущего упадка архитектуры безопасности: выступление Арарата Мирзояна на сессии ЕС

20 мая в Турине, Италия, состоялась 132-я министерская сессия Совета Европы (СЕ), в которой участвовал и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение, распространенное МИД РА, в своем выступлении министр Мирзоян в частности отметил:

«Уважаемый министр Ди Майо,

Уважаемый Генеральный секретарь,

Уважаемые коллеги!

Мы знаем из опыта Армении, какую роль может сыграть Совет Европы в оказании помощи странам в построении сильных демократических институтов и систем. В этом году Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о функционировании демократических институтов в Армении, в которой Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) заявила о прогрессе Армении в процессе демократического развития. И одним из самых ярких примеров этого прогресса стали внеочередные парламентские выборы прошедшего лета, когда граждане Армении в очередной раз доказали свою приверженность ценностям демократии и правам человека.

Уважаемые коллеги!

Сегодня мы наблюдаем грядущий упадок архитектуры безопасности, который, конечно, начался не в последнее время, не в последние несколько месяцев.

Два года назад, когда Азербайджан, нарушив принцип неприменения силы, развязал войну против Нагорного Карабаха и его народа, мы ощутили крах многосторонности, раскол в международных структурах.

С тех страшных времен прошло два года, и Азербайджан настаивает на том, что нагорно-карабахский конфликт разрешен, и что они готовы к миру.

Это может показаться наивным, но если это так, то почему мы до сих пор боремся за возвращение военнопленных, за права пленных, за их немедленное освобождение? Почему мы до сих пор боремся за культурные права народа, против уничтожения армянского культурного наследия на территориях подконтрольных Азербайджану? Почему мы боремся за право наших детей на качественное образование, когда их школы часто подвергаются обстрелам? Почему мы боремся за право людей на элементарные бытовые условия в своих домах, когда выходит из строя единственный газопровод?

Я могу продолжать приводить новые примеры, но буду краток. Почему мы боремся за то, чтобы Азербайджан понял, что Нагорный Карабах - это не просто территория, а люди, чье достоинство нужно уважать?

И, уважаемые коллеги, поскольку приверженность правам человека привела нас всех сюда, то это проблема всех нас.

Правительство Армении привержено усилиям по установлению мира и процветания в регионе и неоднократно подтверждало свою готовность немедленно начать настоящие, конструктивные переговоры по нормализации отношений с Азербайджаном.

И в этом контексте сопредседательство Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) играет ключевую роль в продвижении мирного процесса. Однако мы твердо убеждены, что Совет Европы в рамках своего мандата должен активно поддерживать этот процесс.

Уважаемые коллеги!

В заключение я хотел бы сказать, что потребность в мире и стабильности в нашем регионе давно уже назрела.

Благодарю»