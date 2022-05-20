В Турине состоялась встреча глав МИД Армении и Чехии

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, находящийся с рабочим визитом в Турине для участия в 132-м заседании Комитета министров иностранных дел Совета Европы, 20 мая встретился с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, стороны подчеркнули важность расширения и углубления двусторонних отношений, подчеркнув необходимость развития политического диалога, регулярных консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран по представляющим взаимный интерес вопросам.

Армянская сторона высоко оценила поддержку Чехией продвижению демократических реформ в Армении и укреплению потенциала гражданского общества.

Главы МИД обсудили вопросы армяно-чешской многосторонней повестки дня.

В этом контексте, отметив важность предстоящего председательства Чехии в ЕС, министр Мирзоян подчеркнул заинтересованность армянской стороны в вопросе постоянного расширения и укрепления партнерства Армения-ЕС. Было также затронуто сотрудничество в рамках Восточного партнерства.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по вопросам регионального и международного значения.

Министр Мирзоян представил своему коллеге позицию Армении по процессам, направленным на установление мира и стабильности в регионе. Подчеркнута важность посреднической роли сопредседательства Минской группы ОБСЕ в продвижении мирного процесса нагорно-карабахского конфликта.

Коснувшись последствий 44-дневной войны, особенно гуманитарных проблем, министр иностранных дел Армении подчеркнул необходимость скорейшей репатриации армянских военнопленных и других удерживаемых лиц.