МО РА опровергает распространенное Азербайджаном сообщение об обстреле ВС Армении азербайджанских позиций

Заявление Министерства обороны Азербайджана о том, что якобы вечером 20 мая подразделения ВС РА обстреляли азербайджанские боевые позиции на восточном направлении армяно-азербайджанской границы — дезинформация.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство обороны Армении.

"Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем подразделений ВС Армении", - сообщает МО.