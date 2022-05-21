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22 мая температура воздуха в республике постепенно повысится на 4-6 градусов

22 мая температура воздуха в республике постепенно повысится на 4-6 градусов

На территории республики 22 мая ожидается погода без осадков. После полудня 23-го мая, ночью и после полудня 24-25-го мая - в большинстве регионов, ночью и после полудня 26-го - в отдельных районах, ожидается дождь с грозой. 

Как сообщает Арменпресс, Центр гидрометеорологии и мониторинга сообщает, что на отдельных участках возможен град.

Во время грозы ожидается усиление ветра до 18-23 м / сек. Температура воздуха днем 21-го и 22-го мая постепенно повысится на 4-6 градусов. 

В Ереване 2-го мая, ночью 23-го мая, днем 25-го мая и 26-го мая ожидается погода без осадков. Днем 23-го мая, 24-го мая и ночью 25-го мая время от времени ожидается дождь с грозой, во время грозы усиление ветра до 15-18 м / с.


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