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Эрдоган призвал премьер-министра Швеции прекратить «поддержку террористических групп» 

Эрдоган призвал премьер-министра Швеции прекратить «поддержку террористических групп» 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерсон, чтобы обсудить двусторонние отношения и заявку Швеции на вступление в НАТО. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Эрдоган, который выступает против членства Швеции в НАТО, сказал Андерсон, в частности, что страна должна «прекратить политическую, финансовую помощь и поддержку террористических групп боеприпасами». Он отметил, что Турция ожидает, что Швеция предпримет соответствующие шаги, чтобы развеять озабоченность турецкой стороны по поводу отделений РПК в Сирии и Ираке.  

Эрдоган добавил также, что Турция до сих пор поддерживала политику открытых дверей НАТО и считает солидарность внутри альянса одной из ключевых ценностей организации.


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