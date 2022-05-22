Премьер-министр Пашинян провел встречу с Шарлем Мишелем

Находящийся с рабочим визитом в Брюсселе премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники коснулись запланированной на сегодня трехсторонней встречи премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, подчеркнув важность продолжения диалога.

Никол Пашинян представил сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха ситуацию, гуманитарные проблемы и подчеркнул необходимость их решения.

Премьер-министр Пашинян и Шарль Мишель обменялись мнениями о реализации договоренностей, достигнутых на состоявшихся в Брюсселе 14 декабря прошлого года, а также 6 апреля текущего года трехсторонних встреч.

Стороны выразили надежду, что сегодняшние трехсторонние переговоры будут эффективными, что будет способствовать стабильности и всеобъемлющему урегулированию вопроса.

Никол Пашинян и Шарль Мишель обсудили также вопросы двусторонней повестки Армения-ЕС, в частности, реализацию объявленного ЕС для Армении инвестиционного и экономического пакета на сумму 2,6 млрд евро