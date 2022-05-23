На встрече Пашинян-Мишель-Алиев обсуждались вопросы, касающиеся урегулирования вопроса Нагорного Карабаха

В Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате премьер-министра Армении.

По итогам обсуждения достигнуты договоренности о дальнейшем ходе работ по открытию региональных коммуникаций, о начале работ комиссии по демаркации границ и безопасности.

Предметом обсуждения были вопросы, касающиеся подготовки переговорного процесса по урегулированию отношений между двумя странами, гуманитарные проблемы, а также вопросы, касающиеся урегулирования вопроса Нагорного Карабаха.

Достигнута договоренность о продолжении трехсторонних встреч, предусматривая провести аналогичную встречу в июле или в августе.