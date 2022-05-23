Мгер Григорян и Анджей Каспршик обсудили работы по разблокировке транспортных коммуникаций региона

23 мая вице-премьер Армении Мгер Григорян принял личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика. Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате вице-премьера.

На встрече обсуждались региональные развития и работы по разблокировке транспортных коммуникаций региона.

Были затронуты вопросы всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В этом контексте вице-премьер Мгер Григорян подчеркнул значение продолжительной роли сопредседательства МГ ОБСЕ.