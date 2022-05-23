Новая армяно-китайская Программа дружбы стартовала с Арагацотнской области

Посольство Китая в Республике Армения запускает новую программу, направленную на содействие развитию регионов, прогрессу в сфере образования, туризма, а также торговли и бизнеса. Новая программа начинается с Арагацотнской области.

Как передает «Арменпресс», посол Китая в Армении Фан Юн подчеркнул, что они желают сотрудничать со всеми регионами Армении.

«Я приехал в Армению в ноябре 2020 года. Из-за эпидемии у меня не было возможности посетить регионы Армении. Эта программа - отличная возможность: восполнить этот пробел. Мы начали программу с Арагацотнской области, продолжим развивать отношения и с другими регионами. Мы также хотим ознакомить армянский народ с Китаем, переводя книги, проводя ряд мероприятий, чтобы армянский народ познакомился с нами и больше заинтересовался бы Китаем. Мы планируем обсудить это с Институтом Конфуция, представить наш сегодняшний визит в Аштаракскую основную школу №1, чтобы они смогли бы сотрудничать и развивать сферу образования в Арагацотнской области», - сказал посол.

Посол отметил, что в рамках сотрудничества с регионами Армении планируется развивать и сферу туризма, они постараются, чтобы китайцы лучше узнали Армению.

«На нашей сегодняшней встрече мы обсудили, какими продуктами Арагацотнской области можно заинтересовать китайский народ, какие продукты можно экспортировать в Китай», - представил посол.

Губернатор Арагацотна Сергей Мовсисян сообщил, что предложение о сотрудничестве было сделано посольством Китая, и оно с радостью было принято.

«Наша сегодняшняя встреча была очень продуктивной, надеюсь, она положит начало нашему сотрудничеству по ряду направлений. Мы с господином послом обсудили различные темы, чтобы начать сотрудничество в сфере образования, культуры и бизнеса. Мы договорились встретиться во второй раз, чтобы поговорить о том, как мы будем внедрять преподавание китайского языка в наших школах, как провести Дни Китая в Арагацотнской области. Мы также достигли договоренности о сотрудничестве в сфере бизнеса», - рассказал губернатор.

Он отметил, что в ходе встречи стало ясно, что посол очень интересуется виноделием, а Арагацотнская область в этом отношении довольно развита, есть много компаний, которые добились очень хороших результатов.

«Думаю, что в ходе следующей встречи мы подробнее обсудим вопрос виноделия, который интересует посла, а для нас является приоритетным направлением», - сказал он.