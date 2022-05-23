Создана Комиссии по демаркации и безопасности госграницы между Арменией и Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о создании Комиссии по демаркации и безопасности государственной границы между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на egov.am, главой комиссии назначен вице-премьер Армении Мгер Григорян. В состав Комиссии также вошли:

М. Сафарян - заместитель министра иностранных дел Республики Армения;

А. Саркисян - заместитель министра обороны Республики Армения;

Г. Минасян - заместитель министра юстиции Республики Армения;

А. Арутюнян - заместитель министра территориального управления и инфраструктур Республики Армения;

Н. Авагян - заместитель председателя Комитета кадастра Республики Армения;

А. Гугарац - заместитель председателя Комитета кадастра Республики Армения;

Е. Киракосян - представитель по международно-правовым вопросам;

А. Мартикян - заместитель начальника Генерального штаба ВС Республики Армения;

Д. Санамян - начальник департамента Службы национальной безопасности Республики Армения;

А. Маралчян - командующий Пограничными войсками СНБ Республики Армения;

С. Петросян - начальник Военно-топографической службы Генерального штаба ВС Республики Армения.