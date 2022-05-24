СМИ: в центральной части Ирана разбился истребитель
Иранский истребитель F-16 разбился на востоке центральной иранской провинции Исфахан. Как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник агентство IRNA.
По его информации, оба пилота погибли. Самолет выполнял учебный полет.
Причины инцидента выясняются.
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