Защитник прав человека Армении провела телефонный разговор с уполномоченным по правам человека РФ
Защитник прав человека Армении Кристине Григорян 23 мая провела телефонный разговор с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой.
Как сообщили Арменпресс в офисе омбудсмена Армении, в ходе телефонного разговора Кристине Григорян и Татьяна Москалькова обсудили пути сотрудничества в сфере защиты прав человека.
Была обсуждена широкая повестка дня и пути сотрудничества между национальными правозащитными учреждениями Республики Армения и Российской Федерации. Стороны также подтвердили свою приверженность продолжению тесного сотрудничества.
В завершение разговора Татьяна Москалькова предложила Кристине Гриогрян встретиться в России и посетить Дом прав человека. Кристине Григорян приняла приглашение.
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