Защитник прав человека Армении провела телефонный разговор с уполномоченным по правам человека РФ 

Защитник прав человека Армении Кристине Григорян 23 мая провела телефонный разговор с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой.

Как сообщили Арменпресс в офисе омбудсмена Армении, в ходе телефонного разговора Кристине Григорян и Татьяна Москалькова обсудили пути сотрудничества в сфере защиты прав человека.

Была обсуждена широкая повестка дня и пути сотрудничества между национальными правозащитными учреждениями Республики Армения и Российской Федерации. Стороны также подтвердили свою приверженность продолжению тесного сотрудничества.

В завершение разговора Татьяна Москалькова предложила Кристине Гриогрян встретиться в России и посетить Дом прав человека. Кристине Григорян приняла приглашение.