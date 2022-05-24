Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна обсуждены вопросы фискальной политики

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы фискальной политики и повестки налоговых реформ.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, был представлен анализ министерства финансов по концепции управления налоговыми поступлениями, пересмотренному проекту среднесрочной программы расходов на 2023-2025 годы и исполнении государственного бюджета в первом квартале 2022 года.

Министр финансов Тигран Хачатрян коснулся структуры налоговых поступлений, целей реформирования ряда видов налогов и возможностей улучшения соотношения налога к ВВП. Было доложено о расходах в рамках среднесрочной программы расходов на 2023-2025 годы и процессе оценки представленных заявок, реализованных на основе программы правительства на 2021-2026 годы, отраслевых стратегий, регулирований и рациональности заявок. Было отмечено, что пересмотр фискальной рамки среднесрочной программы расходов обусловлен также международной экономической ситуацией и прогнозами экономического роста стран-партнеров. Были представлены прогнозы макроэкономических показателей, экономического роста, возможности и риски выполнения целей правительства по части капитальных расходов.

Был обсужден отчет об исполнении госбюджета за первый квартал 2022 года. Премьер-министру были представлены показатели исполнения доходов и расходов по ведомствам. Было отмечено, что на основании результатов проведена оценка макроэкономического влияния и разработаны предложения по совершенствованию процесса расходования средств.

В ходе обмена мнениями были обсуждены вопросы, связанные с программами и реформами, предусмотренными программой правительства.

Премьер-министр обратил внимание ответственных лиц на выполнение предусмотренных госбюджетом расходов и поручил быть последовательным, чтобы как текущие программы, так и программы капитальных расходов были выполнены в полном объеме. Никол Пашинян отметил, что не было ни одной программы, которая не была бы реализована из-за нехватки средств, и правительство продолжит такой подход. В то же время необходимо держать в центре внимания содержание программ и качество работы, а также реформы в других областях.

Подводя итоги совещания, премьер-министр поручил продолжить обсуждения.