Армянская Аргентина - теплая и гостеприимная: директор «Арменпресс» посетила общинные структуры и СМИ

В рамках визита в Буэнос-Айрес директор ИА «Арменпресс» Нарине Назарян посетила общинные организации и армянские СМИ, обсудила важность миссии СМИ в укреплении связей между Родиной и диаспорой, а также возможности активизации освещения жизни армянских общин мира.

Нарине Назарян и Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Аргентине Ованес Вирабян сначала посетили армянский собор Святого Григория Просветителя в Буэнос-Айресе, где духовные лица вознесли молитву по случаю визита гостя из Армении. Затем их принял предстоятель епархии Армянской Апостольской церкви в Аргентине и Чили архиепископ Гисак Мурадян, пожелавший армянскому государственному информационному агентству успехов в его патриотической миссии.

На встрече присутствовали глава «Армянского центра» Карлос Варди Манукян, духовные лица, члены попечительского совета. Была подчеркнута особая роль 100-летней деятельности «Армянского центра» в общинной жизни.

Нарине Назарян представила работу агентства за последние годы как с точки зрения диверсификации контента, так и использования более широких инструментов распространения, внедрения новых языков, освещения деятельности общинных структур и событий в армянских общинах по всему миру.

Присутствующие высоко оценили роль и значение «Арменпресс» в получении взвешенной, всесторонней, оперативной и объективной информации с Родины, посчитав серьезным шагом подписанное с аргентинским национальным информационным агентством TELAM Соглашение о сотрудничестве и открытие испанского раздела «Арменпресс» в плане распространения достоверной информации агентства среди испаноязычного общества.

Затем Нарине Назарян была принята в Армянском культурном союзе, где встретилась с директором Diario ARMENIA Пабло Кентикяном и руководителями общины Алехандро Шахбазяном и Пабло Сисманяна. В ходе встречи были обсуждены проблемы, с которыми сталкиваются армянские СМИ в диаспоре, и пути их решения и более тесного сотрудничества.

Директор «Арменпресс» поздравила Diario ARMENIA с 91-й годовщиной основания и подчеркнула важную роль СМИ в распространении новостей среди испаноязычной армянской диаспоры. «Арменпресс» тоже распространяет информацию, опубликованную Diario ARMENIA на касающиеся армянского народа темы.

Назарян посетила также Культурный союз Текеян, где встретилась с редакцией еженедельника «Сардарапат».

Директор Серхио Наапетян поприветствовал визит директора «Арменпресс» и поздравил ее с подписанием соглашения о сотрудничестве с TELAM. Была подчеркнута важность подобных визитов в плане взаимного признания, обмена информацией, укрепления связей с Родиной. Редакция еженедельника подарила Назарян модель Сардарапата, подытожив встречу в теплой и семейной атмосфере.

Визит в «Новый Севан» также был плодотворным в плане планирования дальнейшего сотрудничества.

В ходе дискуссий с директором СМИ Эмилиано Ломломджяном, руководителями Адрианом Ломломджяном, Адрианой Камарой Касбарян, Карлосом Агаей и другими представителями были обсуждены вопросы распространения СМИ контента с помощью различных современных технологических инструментов и использования возможностей социальных сетей.

Эмилиано Ломломджян сделал очень важное замечание, подчеркнув, что армянские общины разных стран должны быть активны в сотрудничестве друг с другом, в освещении деятельности друг друга, приведя в качестве примера активное участие «Нового Севана» в освещении армянской общины Стамбулы.

На встрече также присутствовали Федерико Ломломджян из радио «La voz Armenia», Алехандро Будано Серверян из радио «Килика», Раффик Григорян из танцевальной группы «Каяне».

Нарине Назарян пригласила представителей армянских общинных структур и СМИ посетить «Арменпресс».