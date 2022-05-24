Время в Ереване: 11:07:36,   25 Май 2022

Во Франции призвали привиться контактировавших с заболевшими оспой обезьян

Во Франции призвали привиться контактировавших с заболевшими оспой обезьян

Высшее управление здравоохранения Франции (HAS) рекомендует вакцинацию лиц, контактировавших с людьми, заразившимися оспой обезьян. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в коммюнике регулятора.

"Высшее управление здравоохранения Франции (HAS) рекомендует применять стратегию реактивной вакцинации, то есть при подтвержденных случаях заражения вакцинировать взрослых, которые контактировали с заразившимся человеком", - отмечается в коммюнике. Речь идет также о медицинских работниках, вступавших в контакт с больными без средств индивидуальной защиты.

Отмечается, что к такой рекомендации регулятор побудило появление подтвержденных случаев заражения человека оспой обезьян в ряде стран, особенно в Европе.

Во Франции на данный момент выявлено три случая заражения оспой обезьян.

По последним данным ВОЗ, в неэндемичных странах зарегистрирован 131 случай заражения оспой обезьян среди людей, еще 106 фактов расследуются.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]