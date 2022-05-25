В Великобритании выявили семь новых случаев оспы обезьян

Число подтвержденных в Великобритании случаев заражения оспой обезьян выросло за сутки на 7, тем самым достигнув 78. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UK Health Security Agency, UKHSA).

Это самый низкий ежедневный прирост числа инфицированных на этой неделе. В понедельник сообщалось о 36 новых случаях, во вторник - о 14.

Вирус оспы обезьян, получивший в апреле и мае распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. Помимо Великобритании, за последнее время случаи заражения были зарегистрированы в Австралии, Бельгии, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела. По данным ВОЗ, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.