Премьер-министр Армении поздравил президента Уругвая с 30-летием установления  дипломатических отношений

Никол Пашинян направил президенту Восточной Республики Уругвай Луису Альберто Локалле поздравительное послание по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«Ваше Превосходительство!

Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Восточной Республикой Уругвай.

Дружественные отношения между нашими народами, безусловно, имеют гораздо более давнюю историю, за эти 30 лет они перешли и на межгосударственный уровень, чтобы продолжать развиваться в атмосфере взаимопонимания, общих ценностей и взаимного доверия.

Мы никогда не забудем, что Уругвай был первой страной, которая официально признала Геноцид армян в 1965 году, подтвердив свою репутацию защитника основных прав человека и общечеловеческих ценностей. В настоящее время армянская община, образовавшаяся в Уругвае после геноцида, является важным фактором, укрепляющим связи между нашими странами.

В преддверии 30-летнего юбилея придаю особую важность обоюдному решению открытия посольств в Ереване и в Монтевидео, что свидетельствует о политическом диалоге высокого уровня и видении будущего.

Поздравляю всех нас с 30-летием установления дипломатических отношений между Арменией и Уругваем. Подтверждаю готовность к укреплению сотрудничества с дружественным Уругваем во всех областях, представляющих взаимный и многогранный интерес!

Ваше Превосходительство, примите, мои заверения в высочайшем уважении».