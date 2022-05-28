Время в Ереване: 11:07:36,   29 Май 2022

Европейские индексы - 27-05-22

Европейские индексы - 27-05-22

МОСКВА, 28 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 27 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.62% и составил 14462.19 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.64% и составил 6515.75 пункта, британский FTSE вырос на 0.27% и составил 7585.46 пункта, а российский RTSI снизился на 3.47% и составил 1133.94 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]