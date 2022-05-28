Вступили в законную силу приговоры членам вооруженной группы «Сасна црер», захвативших полк ППС в 2016 году. Осужденные члены группы были переведены в уголовно-исправительное учреждение 28 мая.

Об этом Арменпресс сообщили в полиции, ссылаясь на распространенную в прессе новость о задержании членов группы.

«Приговоры вступили в законную силу, они переведены в уголовно-исполнительное учреждение», - сказал начальник отдела по связям с общественностью и информации полиции Ашот Агаронян.

С ранннего утра в СМИ распространяется информация о задержании членов группировки.

17 июля 2016 года вооруженная группа «Сасна црер» напала на здание ППС, требуя отставки действующего правительства (тогда президентом был Серж Саргсян) и освобождения из тюрьмы их лидера Жирайра Сефиляна. В результате действий вооруженной группы погибли трое полицейских: Артур Ваноян, Гагик Мкртчян и Юрий Тепаносян.

24 февраля 2021 года суд общей юрисдикции под председательством судьи Месропа Макяна огласил приговор, согласно которому: Павел Манукян был приговорен к 10 годам лишения свободы (с учетом 2 лет заключения окончательный приговор составил 7 лет лишения свободы), Гагик Егиазарян – 7 лет 5 месяцев, Арег Кюрегян – 7 лет 1 месяц, Варужан Аветисян – 9 лет 6 месяцев (сняты 2 года пребывания под следствием, и окончательный срок составил 7 лет 4 месяца), Смбат Барсегян к 25 годам, Седрак Назарян - к 8 годам и 2 месяцам, Эдуард Григорян - к 6 годам и 6 месяцам, а Мхитар Аветисян к 7 годам 6 месяцам.

После оглашения приговора срок предварительного заключения, примененный к большинству членов группировки, был снят. Участники группы больше года обжаловали решения суда, находясь на свободе.

Апелляционный суд оставил в силе решения суда общей юрисдикции. Кассационный суд отказался принять дело в производство.

Согласно справке, опубликованной в судебно-информационной системе, вчера, 27 мая, 41-томное дело "Сасна црер" было передано в архив.