Инициированное оппозицией внеочередное заседание НС не состоялось

В 20:00 часов вновь не было кворума для начала созванного по инициативе оппозиционных депутатов внеочередного заседания НС Армении, в связи с отсутствием депутатов.

Как сообщает Арменпресс, председатель НС Ален Симонян отметил, что прошло 4 часа, но в зале фактических нет ни одного депутата, в том числе и от оппозиции. “Можем констатировать, что заседание не состоялось”, - сказал Симонян.

Напомним, что 3 июня в 16:00 часов на внеочередном заседании НС соответствующего количества депутатов зарегистрировано не было.

Председатель НС А.Симонян сообщил, что согласно ч.4 ст.51 “Регламента НС” регистрация продолжается до тех пор, пока не будет зарегистрировано необходимое количество депутатов, но не более 4 часов.

В повестке дня был подготовленный фракциями "Армения" и "Честь имею" проект Заявления НС “Об армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношениях",

Поскольку заседание не началось из-за отсутствия кворума, участники движения “Сопротивление” прошли шествием к правительству, затем к Дому правительства №1.