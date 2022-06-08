Председатель Конституционного суда Армении отметил важность развития сотрудничества с Венецианской комиссией

Конституционный суд придает большое значение развитию сотрудничества с Венецианской комиссией. Как сообщает «Арменпресс», об этом на конференции: «Судебная власть как гарант демократии» заявил председатель Конституционного суда Арман Диланян. В конференции приняли участие председатель Венецианской комиссии Клэр Бази Малори, посол Европейского Союза в Армении Андреа Викторин, глава ереванского офиса Совета Европы Мартина Шмидт, представители судебной власти и специалисты области.

«От имени Конституционного суда Республики Армения хотел бы отметить значение продолжающегося развития сотрудничества с Советом Европы и с его специализированными органами, в частности с Венецианской комиссией. Совет Европы является одним из наших ключевых международных партнеров. Нынешнее сотрудничество носит образцовый и знаковый характер, лучшим доказательством чего является и официальный визит председателя Венецианской комиссии Клэр Бази Малори в Армению и созыв сегодняшней конференции», - сказал Арман Диланян.

Конференция «Судебная власть как гарант демократии» послужит площадкой для диалога между Конституционным судом, судами всех инстанций, другими ветвями власти, а также международным сообществом и местным гражданским обществом на пути укрепления судебной независимости, повышения общественного доверия, подчеркивая успехи и проблемы, создавая стимулы для проводимых реформ. Обмен мнениями и позициями будет использован для того, чтобы подчеркнуть верховенство закона, основные права и свободы, а также приверженность Республики Армения расширенному партнерству с Советом Европы в области демократии.