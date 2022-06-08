Премьер-министр Пашинян принял председателя Венецианской комиссии

Премьер-министр Никол Пашинян принял председателя Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) Клэр Бази-Мэллори.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр с удовлетворением отметил, что правительство Армении активно сотрудничает с Советом Европы и Венецианской комиссией, стремясь постоянно улучшать качество законодательной базы, необходимой для становления демократии, защиты прав человека и создания независимой судебной системы.

Никол Пашинян назвал эффективным партнерство с ПАСЕ, недавно принятая резолюция которой фиксирует естественный и позитивный ход демократических реформ в Армении, а также то, что страница избирательных фальсификаций в стране закрыта. В контексте сотрудничества правительства с европейскими институтами премьер-министр также упомянул также последовательную работу с ЕСПЧ по возвращению армянских военнопленных, заложников и других лиц, удерживаемых в Азербайджане после 44-дневной войны.

Председатель Венецианской комиссии поблагодарила за высокую оценку и подтвердила готовность поддержать повестку демократии Республики Армения, чтобы правовые регулирования в нашей стране были максимально прочными.

Собеседники обменялись мнениями по повестке двустороннего сотрудничества. Премьер-министр подчеркнул, что одним из приоритетов правительства остается реформа судебной системы как ключевой институциональной реформы, и в этом контексте была подчеркнута важность усилий по увеличению качества правосудия, формирования доверия к судебной системе и обеспечению социальных гарантий для судей. Клэр Бази-Мэллори отметила, что разделяет точку зрения премьер-министра, и Венецианская комиссия в рамках своего инструментария поддержит в этом процессе правительство и Конституционный суд Республики Армения.

На встрече были затронуты вопросы сотрудничества между Профессиональной комиссией по конституционным реформам и Венецианской комиссией.

Стороны подчеркнули важность вовлечения гражданского общества в процесс реформ.

Премьер-министр Пашинян отметил, что правительство решительно намерено реализовать повестку реформ и считает важным на этом пути поддержку Совета Европы и европейских структур.