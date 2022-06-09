Есть общее понимание, что процесс продвигается: Лавров о процессе нормализации отношений между Ереваном и Баку

Министр иностранных дел России убежден, что будут окончательные договоренности о нормализации двусторонних отношений между Арменией и Азербайджаном. Как сообщает корреспондент «Арменпресс», об этом Сергей Лавров заявил на совместной с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном пресс-конференции, отвечая на вопрос российского журналиста о ходе процесса нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Глава МИД России напомнил, что после масштабной войны 2020 года лидеры России, Армении и Азербайджана провели три трехсторонние встречи для решения практических вопросов, связанных с урегулированием нагорно-карабахского конфликта и нормализацией отношений.

«Думаю, у нас есть общее понимание того, что процесс движется вперед. Возможно, хотелось бы, чтобы темпы были более быстрыми, но, тем не менее, процесс продвигается, достигаются ощутимые, положительные результаты, пусть пока еще и промежуточные, но можно не сомневаться, что окончательные договоренности будут. Мы стараемся всячески способствовать этому. Конечно, у сторон есть свои видения, которые не всегда совпадают, в частности, как работать в следующем туре, но в любом случае все наши партнеры и мы согласны с тем, что три заявления, принятые на высшем уровне, это очень простые дорожные карты, которыми мы все должны руководствоваться», - сказал Лавров.

Глава МИД России напомнил, что недавно состоялось заседание армянской и азербайджанской комиссий по делимитации и демаркации, следующее заседание запланировано в Москве. По словам Лаврова, российская сторона готова оказать консультационную помощь в этом вопросе. Он заметил что, значительно продвинулась и работа рабочей группы по разблокированию транспортно-экономического сообщения в регионе под сопредседательством вице-премьер-министров Армении, России и Азербайджана.

«Так что я убежден, что другого пути, кроме полной нормализации отношений, нет», - добавил он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Ереван с рабочим визитом 8 июня. 9 июня он встретился со своим армянским коллегой, министром иностранных дел РА Араратом Мирзояном, после чего стороны сделали заявления для прессы. В этот же день Сергея Лаврова примут премьер-министр РА Никол Пашинян и президент РА Ваагн Хачатурян. 10 июня глава МИД России и его коллеги примут участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване.