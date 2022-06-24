Цены на цветные металлы - 23-06-22

ЛОНДОН, 24 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 23 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.08% и составила 2477.50 долларов США, цена на медь снизилась на 4.15% и составила 8409.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 3.61% и составила 1947.50 долларов США, цена на никель снизилась на 1.68% и составила 24038.00 долларов США, цена на олово снизилась на 7.12% и составила 26985.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.27% и составила 3491.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 38426.53 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 72400.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.