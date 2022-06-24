Время в Ереване: 11:07:36,   25 Июнь 2022

Председатель КГД Армении в Брюсселе обсудил с главой Таможенной службы Кореи вопросы расширения сотрудничества

Председатель КГД Армении в Брюсселе обсудил с главой Таможенной службы Кореи вопросы расширения сотрудничества

Председатель Комитета государственных доходов Армении Рустам Бадасян в рамках 139 и 140-й ежегодных сессий Всемирной таможенной организации, которые проходят в Брюсселе  с 23 июня по 25, провел рабочую встречу с главой Таможенной службы Республики Корея Тайесиком Юни.  Как сообщили «Арменпресс» в Комитете госдоходов, был обсужден широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, и были намечены перспективы дальнейшего сотрудничества.

Стороны подчеркнули необходимость заключения двустороннего межправительственного соглашения о сотрудничестве в таможенных делах и взаимной помощи.

В ходе встречи стороны коснулись возможностей сотрудничества в сферах интеллектуального управления рисками между таможенными службами Кореи и Армении и электронной коммерции. Достигнута договоренность об организации ознакомительного визита сотрудников КГД в Корею для ознакомления с деятельностью местных информационных систем.

Стороны выразили готовность приложить все усилия для дальнейшего расширения сотрудничества.


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