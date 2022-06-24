Известны победители чемпионата Армении по шоссейному велоспорту

В этом году в чемпионате Армении по шоссейному велоспорту приняли участие около 89 спортсменов.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщил главный тренер сборной Армении по велоспорту Армен Гезалян. Он отметил, что во взрослой мужской борьбе Степан Григорян первым преодолел дистанцию в 14 км (раздельный старт) Эчмиадзин-Акналич, в юношеской гонке первым стал Алекс Арамаисян. Светлана Мкртчян была лучшей в борьбе взрослых женщин.

В групповой гонке на 10 км первыми к финишу пришли Степан Григорян и Хачик Шарьян (юношеская команда).

«После 2020 года, который был полностью утерян, мы начинаем набирать обороты. У нас есть перспективные подростки, но если говорить реально, мы даже не думаем об участии в Олимпийских играх 2024 года», - сказал Гезалян.

Следующие сборы велосипедисты проведут в Цахкадзоре, подготовятся к чемпионату Европы и к юношескому олимпийскому фестивалю.