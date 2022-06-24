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Президент Армении принял председателя Армянской Ассамблеи Америки

Президент Армении принял председателя Армянской Ассамблеи Америки

Президент Армении Ваагн Хачатурян принял сегодня председателя Армянской Ассамблеи Америки Кэролин Мугар.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, во встрече также приняли участие представители организации Энтони Барсамян и Арпи Варданян. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы повестки дня отношений Армения-Диаспора. Были затронуты вопросы преодоления существующих вызовов в отношениях Армения-Диаспора-Арцах.

Участники встречи обсудили необходимость согласования и координации усилий и действий перед лицом вызовов, стоящих перед Арменией, Арцахом и диаспорой, а также выработки единой повестки дня по вопросам общеармянского значения.

Делегаты организации также выразили готовность максимально способствовать укреплению армяно-американских отношений.


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