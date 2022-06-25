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Переговоры с США по его ядерной программе скоро возобновятся: министр ИД Ирана

Переговоры с США по его ядерной программе скоро возобновятся: министр ИД Ирана

Непрямые переговоры Ирана с США о возобновлении ядерной сделки 2015 года скоро возобновятся. 

Как передает Арменпресс со ссылкой на Reuters, об этом заявил   глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на совместной пресс-конференции с главой Службы внешней политики ЕС в Тегеране. 

"Мы готовы возобновить переговоры в ближайшие дни.  Главным для Ирана является получение всех экономических выгод от соглашения 2015 года», — сказал он. 

Он добавил, что у него была долгая, но позитивная встреча с главой Службы внешних связей ЕС Жозепом Боррелем.


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