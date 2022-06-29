Министр обороны ФРГ заявила, что ЕС в будущем должен сам решать вопросы безопасности

Евросоюз должен в будущем самостоятельно урегулировать вопросы, связанные с безопасностью. Как передает Арменпресс, об этом заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в опубликованном в среду интервью испанской газете El Mundo.

"[Североатлантический] альянс является и остается гарантом нашей безопасности, но в будущем Европа должна быть в состоянии давать свои собственные ответы на вопросы безопасности, - отметила глава ведомства. - Для меня по-прежнему крайне важно укрепить европейскую опору в НАТО и сделать так, чтобы ЕС имел большую способность к действию". "Благодаря [оборонной стратегии ЕС] "Стратегический компас" мы достигли прогресса в этом развитии и [двигаемся] в правильном направлении, - считает она. - Мы находимся в процессе реализации".

"В будущем нам, министрам обороны стран ЕС, придется периодически встречаться, чтобы обсуждать сотрудничество в области закупок и вооружений", - заявила глава ведомства. По ее мнению, вопрос защиты границ "в большей степени является вопросом министров внутренних дел ЕС, в меньшей - оборонного планирования НАТО".

"В последние десятилетия в наших вооруженных силах была осуществлена масштабная экономия в пользу миссий за рубежом, - пояснила она. - Сейчас мы вновь сосредоточимся на национальной обороне и обороне альянса". "Речь идет об оснащении, а не о перевооружении, - утверждала Ламбрехт. - Возникшие в Бундесвере пробелы должны быть быстро устранены, чтобы обеспечить его оперативность и способность к сдерживанию".