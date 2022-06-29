Президент Арцаха принял членов общественной инициативы «В защиту Арцаха»

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 29 июня принял членов общественной инициативы «В защиту Арцаха».

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, были обсуждены вызовы, стоящие в послевоенный период перед республикой в сфере безопасности, внутренней и внешней политики, и шаги, направленные на их преодоление.

Глава государства высоко оценил последовательную работу инициативы, отметив, что в условиях нынешних сложных геополитических и региональных процессов крайне важно объединить потенциал и усилия различных общественных и политических кругов во имя Арцаха и Родины.

В ходе встречи президент Арутюнян ответил на вопросы членов делегации и выслушал их предложения.