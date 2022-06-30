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Лидеры стран НАТО подписали обязательства о вкладах в Инновационный фонд альянса

Лидеры стран НАТО подписали обязательства о вкладах в Инновационный фонд альянса

Лидеры 22 государств НАТО подписали в четверг на саммите в Мадриде письма о вкладах в инновационный фонд альянса, который был создан в прошлом году с целевым объемом в $1 млрд. Церемонию подписания транслировала пресс-служба альянса,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Этот фонд станет первым мультинациональным военным инновационным фондом альянса, направленным на инвестиции 1 млрд долларов в стартапы и новые технологии, - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. - Это фонд позволит обеспечить разработку военных технологий, которые обеспечат трансформацию нашего общества". 


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