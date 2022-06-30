Исключается коридорная логика любой дороги, проходящей по территории Армении: секретарь Совбеза Армении

Исключается коридорная логика любой дороги, проходящей по территории Армении. Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами после заседания правительства 30 июня заявил секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

«Наша политика остается неизменной. Когда мы объявляем, что наши позиции сблизились, это означает, что мы продвинулись лишь по части того, что должен быть пограничный контроль. В Армении любая коридорная логика исключается», - заявил Армен Григорян.

По словам секретаря Совбеза, вопросы разблокирования коммуникаций обсуждались и в Москве и Брюсселе.

«Азербайджан уже давно говорит, что обсуждается вопрос коридора. Если не ошибаюсь, 6 ноября, когда вице-премьер России Оверчук был в Ереване, он заявил, что в рамках коридорной логики не обсуждаются никакие вопросы. То же самое было и после переговоров в Брюсселе. Пресс-секретарь Шарля Мишеля дал понять, что ни о каком коридоре речи не было. Это доказывает, что наш подход в переговорах всегда был таким и остается таким же», - добавил он.