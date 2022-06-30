Седа Сафарян выдвинута на должность судьи Конституционного суда

Правительство на заседании 30 июня на должность судьи Конституционного суда выдвинуло кандидатуру адвоката Седы Сафарян.

Как сообщает «Арменпресс», заместитель министра юстиции Армении Григор Минасян, представляя на заседании проект решения, отметил, что 31 мая от председателя КС поступило письмо в Аппарат премьер-министра, согласно которому срок полномочий судьи КС Аревик Петросян истекает 10 декабря.

Седа Сафарян, выступая сказала:

«Думаю, что мое непосредственное участие в осуществлении конституционного правосудия получится, и вы не пожалеете, что выдвинули меня на эту высокую должность».

Судью Конституционного суда изберет Национальное собрание закрытым тайным голосованием.